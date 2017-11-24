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Спорт

Стало известно, когда пройдет отмененный матч сборных Кыргызстана и Мьянмы

Стало известно, когда пройдет отмененный матч между сборными Кыргызстана и Мьянмы по футболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

В Бишкеке 5 сентября должен был состояться поединок третьего тура решающего отборочного этапа Кубка Азии-2019, в котором сборная Кыргызстана играла бы с командой Мьянмы. Однако его отменили.

ФФ КР
Фото ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футболу

«В Токио (Япония) сегодня проходит заседание комитета соревнований АФК. Одним из вопросов стал отмененный матч между КР и Мьянмой. Комитет решил, что он состоится 22 марта 2018 года на нейтральном поле. Этого наша федерация и добивалась. Место проведения будет определено позднее», — сообщили в ФФ КР.

В настоящее время сборная КР занимает второе место в турнирной таблице своей отборочной группы. В четырех матчах она набрала семь очков. Первой идет сборная Индии (13 очков). Мьянма (пять очков) — третья.
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