Стало известно, когда пройдет отмененный матч сборных Кыргызстана и Мьянмы

Стало известно, когда пройдет отмененный матч между сборными Кыргызстана и Мьянмы по футболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

В Бишкеке 5 сентября должен был состояться поединок третьего тура решающего отборочного этапа Кубка Азии-2019, в котором сборная Кыргызстана играла бы с командой Мьянмы. Однако его отменили.

Фото ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футболу

«В Токио (Япония) сегодня проходит заседание комитета соревнований АФК. Одним из вопросов стал отмененный матч между КР и Мьянмой. Комитет решил, что он состоится 22 марта 2018 года на нейтральном поле. Этого наша федерация и добивалась. Место проведения будет определено позднее», — сообщили в ФФ КР.

В настоящее время сборная КР занимает второе место в турнирной таблице своей отборочной группы. В четырех матчах она набрала семь очков. Первой идет сборная Индии (13 очков). Мьянма (пять очков) — третья.