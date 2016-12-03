Александр Петров: Победа на чемпионате мира хорошо, а общение лучше!

- Давайте мы перед публикацией наше интервью согласуем. Куда вам его выслать?

- Не надо, я вам доверяю. У меня и компьютера нет. Я сторонник библиотек. С детства люблю читать, - признается Александр Михайлович.

- Счастливый вы человек!

Так начался наш разговор с Александром Петровым – чемпионом мира и Европы по гиревому спорту. Это человек старой закалки. Открытый и общительный. Позитивная энергия из него бьет ключом. В 58 лет молод душой и крепок телом. О безграничной любви к спорту он рассказал ИА «24.kg».

Армейская закалка

- Какую литературу предпочитаете?

- Прочитал практически всего Эриха Марию Ремарка. Нравятся детективы братьев Вайнеров. Люблю патриотическую литературу. А еще – творчество Есенина и Пушкина. Но сейчас читаю уже реже! Времени не хватает.

- А спортом давно занялись?

- Родом я с севера Казахстана. В девятом классе всерьез увлекся лыжными гонками. После школы учился в техникуме в России. На открытии зимнего сезона в Курганской области показал лучший результат. Предложили остаться там и заниматься лыжами. Но мне хотелось в Киргизию, куда уже переехали родители. Отслужив в армии и окончив техникум, прибыл сюда.

Устроился работать на завод имени Фрунзе, и мне сказали, что у них тоже занимаются лыжами. Свели с тренерами. На дистанциях 10 и 15 километров я стал чемпионом республики. Зимой гонялся на лыжах, а летом занимался многоборьем ГТО. Потом вновь пошел в армию, только теперь на сверхсрочную службу. Проходил ее на вертолетной базе. Окончил школу прапорщиков по специальности «механик по вертолету и двигателю». Обслуживал вертолеты МИ-8 и МИ-24 – вечные, надежные в эксплуатации машины. Тогда и приобщился к гирям - армейскому виду спорта.

Тренировался с динамовцами, которые составляли основной костяк сборной Киргизии, но выступать за их клуб не имел права. В него входили те, кто служил в милиции, был пожарным или пограничником. А я был военным. Мне сделали фиктивные документы, и я все же смог выступать за этот клуб. На турнире ЦС «Динамо» участвовали 17 команд со всего Союза. Я занял третье место. Был чемпионом Среднеазиатского и Туркестанского военного округа, вторым призером чемпионата ВВС СССР. Общий армейский стаж – 15 лет.

- В лихие 1990-е было не до тренировок?

- Когда Союз развалился, в Киргизии сказали: «Нашей стране армия не нужна, езжайте, куда хотите». Пришлось уволиться. Сыну было уже семь или восемь лет, а дочке – четыре. Жили в однокомнатной квартире, и никаких перспектив не было. Поехал в Петропавловск на Родину. Два года там прожил, построил дом, завел хозяйство. Успешно выступал на областных соревнованиях по зимнему многоборью. Но потом пришлось все продать и вернуться назад. Жена родом из Кыргызстана, к теплу привыкла. А у меня на родине холод ужасный. Хотя супруге поездка на пользу пошла. Перед переездом в Казахстан она страдала астмой, но после двух лет и возвращения в КР болезнь прошла. Так что все было не зря!

Вернувшись, устроился в службу безопасности одного из предприятий. Потом туда стали набирать своих людей, и пришлось уволиться. Некоторое время трудился в СБ российского посольства, последние девять лет работаю в охране Торгового представительства России.

Многие гиревики в 1990-е из КР уехали, другие бросили спорт. А я бегал, плавал, тягал железо. Занимался на турнике: лучший результат – 28 подтягиваний. За час, не слезая, делал 210 подъемов с переворотом; подъемов силой – 170 раз за 45 минут. Регулярно ездил на Иссык-Кульские игры и был чемпионом среди гиревиков. А потом, в 2008-м, Шамиль Яргаев организовал Федерацию гиревого спорта КР. Тут уже дела серьезнее пошли. Стали проводить чемпионаты и кубки страны и выходить на мировой уровень. Несколько раз выезжали на соревнования вместе с Екатериной Стариковой. На чемпионате Европы-2014 выиграли «золото». В том же году оба стали вторыми на чемпионате мира. Недавно ездили еще на один ЧМ: я победил, а Катя вновь заняла второе место, да так блестяще, что все говорили о ней, а не о победительнице. В 2013-м, кстати, тоже побеждал на ЧМ и чемпионате Европы, но их проводила другая международная федерация, и организация турниров мне не понравилась. У Международного союза гиревого спорта, куда мы входим, все гораздо серьезнее. И выигрывать тут сложнее.

Мои лучшие результаты в гиревом спорте: в рывке – 215 раз за 10 минут, в толчке – 70.

Лучшая награда

- Как спортсмен вы достигли вершины. К чему стремитесь теперь?

- Жена у меня не любительница спорта, и у нас на этой почве часто бывали конфликты. Она то и дело говорила: «Зачем тебе это надо – нагрузки, тренировки. У тебя такой возраст!» А я отвечал: «Медали – конечно, хорошо. Но самое интересное в другом. Приезжаю на какой-то чемпионат, и очень много знакомых! Само общение для меня, возможно, значит больше, чем что-то еще».

Сейчас жена уже смирилась, поняв, что меня не перебороть. Даже как-то ей сказал: «Я быстрее тебя брошу, чем спорт».

Нынче сыну 33. Раньше поднимал гири, но они ему не очень нравились. Сейчас работает охранником, и у них обязательно нужна физподготовка. Занимается рукопашным боем и борьбой. Я рекомендовал ему поднимать гири. Этот вид спорта не помешает никакому другому. В гирях работают все группы мышц, формируется силовая выносливость. Будет заниматься серьезнее, чем раньше, хочет выступать на соревнованиях. Договорились, что на следующий год вместе поедем на Иссык-Кульские игры.

- А у вас как здоровье?

- В порядке – спасибо зарядке! Спорт – сила, спирт – могила. Вот наш девиз. Еще в армии проходил медкомиссию, и мне сказали, что у меня спортивное сердце.

У меня травмировано плечо: какой-то пучок мышц порван. Когда делаю рывок, не чувствую боли, а при толчке чувствую. Также травмирован бицепс, и при сильной нагрузке повреждение дает о себе знать. Получил его не в спорте, а дома, в хозяйстве. Гирям это не мешает.

Пока есть здоровье, буду участвовать в соревнованиях. Через год из-за возраста буду выступать уже не с 24-киллограммовыми гирями, а с весящими 16 кг.

Ноша чемпиона

- На ЧМ вы выступаете в категории «ветераны», а на республиканской арене соревнуетесь с более молодыми атлетами.

- Честно говоря, на чемпионате КР не выкладываюсь полностью. По положению турнира, участник имеет право выступать на одну категорию выше. И я пользуюсь этим. Борюсь за победу с более тяжелыми участниками и побеждаю.

- В чем же секрет ваших успехов?

- Многие молодые люди хотят победить, но возможности нет. Потому что мало тренируются. А чтобы стать чемпионом, надо пахать и пахать. Занимаюсь регулярно. Трижды в неделю провожу силовые тренировки. Не всегда, правда, получается в зал прийти, но у меня на работе гири есть. Два-три раза в неделю бегаю по пять-восемь километров. Раньше фиксировал, сколько подъемов делал за тренировку, и суммировал их. На самой слабой тренировке поднимал восемь тонн. А так – 10-12.

Люди знают о моей силе и часто зовут на шабашки. Выполняю работу и из спортивного интереса засекаю время. Пять тонн угля перекладываю за час. Однажды привезли 480 пескоблоков. За 45 минут их из машины выгрузил и в стороне сложил. Водитель изумился: «Ну, ты даешь! У меня обычно такой груз три-четыре человека два часа выгружают».

- Какие перспективы у гиревого спорта в стране?

- Есть талантливая молодежь. На ЧМ-2016, кроме нас с Екатериной Стариковой, ездили три кыргызстанца. Александр Сапожников и Евгений Курочкин, как и Катя, завоевали серебряные награды.

Был бы рад делиться опытом с подрастающим поколением. Готов тренировать бесплатно! К сожалению, у федерации нет собственной базы. Платить за аренду залов могут не все молодые ребята, желающие преуспеть в гиревом спорте. И с финансированием трудности. Спасибо спортивному ведомству за помощь. Спасибо и нашему вдохновителю Шамилю Яргаеву: бегает, ищет спонсоров, доказывает спортивному ведомству, что мы на что-то способны. Без него мы бы вряд ли куда-то ездили и чего-то добились.