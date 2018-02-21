Love Story: у кыргызстанцев семь медалей на танцевальном турнире в Алматы

У кыргызстанцев семь медалей на международном турнире Love Story 2018, завершившемся в Алматы. Об этом сообщили в Федерации танцевального спорта КР.

За победу боролись спортсмены из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. В различных категориях наши танцоры заняли одно первое, три вторых и три третьих места.

Дуэт Адилет Толомушов — Кристина Титунина выиграл «золото» и «серебро». Адель Лобанов и Дарья Бочкарева — «серебро» и две «бронзы». У Говарда Чолпонбаева и Амины Осмоналиевой серебряная награда, а у Никиты Герасименко и Салтанат Сейдалиевой — бронзовая. «Все они воспитанники клуба «Алексис»», — отметили в федерации.