Кыргызстанец завоевал «бронзу» на чемпионате Северной Америки по джиу-джитсу

Фото @murtazaliev_bjj. Абдурахманхаджи Муртазалиев - бронзовый призер чемпионата Северной Америки по джиу-джитсу

Кыргызстанец Абдурахманхаджи Муртазалиев завоевал «бронзу» на открытом чемпионате Северной Америки по бразильскому джиу-джитсу. Об этом сообщает международная федерация данного вида спорта.

Турнир прошел в Нью-Йорке (США). Муртазалиев выступал среди мужчин-обладателей пурпурного пояса в весовой категории 85 килограммов. В первой схватке он поборол Луиса Кабреру (Доминиканская Республика), затем уступил будущему чемпиону Роберто Хименесу (США), а в поединке за «бронзу» был сильнее другого американца Майкла Креспо.

Отметим, в конце января Абдурахманхаджи Муртазалиев стал чемпионом Азии, а вскоре и чемпионом Европы.