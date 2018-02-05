У кыргызстанцев два «золота» на чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу

Кыргызстанцы выиграли два «золота» на открытом чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Соревнования прошли 3-4 февраля в городе Москве (Россия). «От нас выступали четыре спортсмена: двое проиграли, а двое стали чемпионами», — отметили в федерации.

Среди мужчин с фиолетовыми поясами в весовой категории 85 килограммов высшую ступень пьедестала занял Абдурахманхаджи Муртазалиев. Он поочередно одолел трех представителей РФ.

В этом же весе, но среди обладателей коричневых поясов победил Муртазали Муртазалиев. Он тоже поборол трех россиян.

В командном зачете сборная КР стала седьмой.