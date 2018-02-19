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Спорт

Двадцать пять спортсменок, ради которых мужчинам стоит смотреть Олимпиаду

Олимпийские игры — не только голы, очки и секунды, но и возможность участникам показать себя. Победа часто сулит спортсмену выгодный рекламный контракт. Но даже не самый удачливый олимпиец может прославиться благодаря внешним данным. В результате на каждой Олимпиаде появляются секс-символы. Представляем вам 25 спортсменок, ради которых мужчинам стоит смотреть ОИ-2018.

1Эмили Артур, 18 лет, Австралия. Сноубординг

Фото @emily_arthur

2Кайлани Крейн, 19 лет, Австралия. Фигурное катание

Фото @kailanicraine

3Александра Назарова, 21 год, Украина. Фигурное катание

Фото Tribuna

4Анна Вейт, 28 лет, Австрия. Горнолыжный спорт

Фото i.pinimg.com

5Изадора Уильямс, 22 года, Бразилия. Фигурное катание

Фото cbdg.org.br

6Парк Е Юн, 21 год, Корея. Хоккей

Фото cbc.ca

7Фелиция Джордж, 30 лет, Канада. Бобслей

Фото @phyliciageorge

8Элла Виитасуо, 21 год, Финляндия. Хоккей

Фото @ellaviitasuo

9Тина Вайратер, 28 лет, Лихтенштейн. Горнолыжный спорт

Фото @tina_weirather

10Лелде Приедулена, 24 года, Латвия. Скелетон

Фото gettyimages

11Анна Зайдель, 19 лет, Германия. Шорт-трек

Фото sportslady.ru

12Марина Зуева, 25 лет, Беларусь. Конькобежный спорт

Фото skating.by

13Саския Алусалу, 23 года, Эстония. Конькобежный спорт

Фото @saskiaalusalu

14Надежда Писарева, 29 лет, Беларусь. Биатлон

Фото kingisepp.ru

15Вероника Новаковска, 31 год, Польша. Биатлон

Фото i.pinimg.com

16Ким Ген Э, 24 года, Корея. Керлинг

Фото worldcurling.org

17Линдси Вонн, 33 года, США. Горнолыжный спорт

Фото gotceleb.com

18Анастасия Брызгалова, 25 лет, Россия. Керлинг

Фото vse42.ru

19Матильда-Амиви Петижан, 24 года, Того. Лыжные гонки

Фото fasterskier.com

20Карен Чен, 18 лет, США. Фигурное катание

Фото lintvkxan.files.wordpress.com

21Кажа Зиомек, 20 лет, Польша. Конькобежный спорт

Фото @kajaziomek

22Евгения Медведева, 18 лет, Россия. Фигурное катание

Фото kartinki24.ru

23Эмми Пелтонен, 18 лет, Финляндия. Фигурное катание

Фото @emmi.peltonen

24Кэйтлин Осмонд, 22 года, Канада. Фигурное катание

Фото ntv.ca

25Доротея Вирер, 27 лет, Италия. Биатлон

Фото ilarge.lisimg.com

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