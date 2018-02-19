Двадцать пять спортсменок, ради которых мужчинам стоит смотреть Олимпиаду

Олимпийские игры — не только голы, очки и секунды, но и возможность участникам показать себя. Победа часто сулит спортсмену выгодный рекламный контракт. Но даже не самый удачливый олимпиец может прославиться благодаря внешним данным. В результате на каждой Олимпиаде появляются секс-символы. Представляем вам 25 спортсменок, ради которых мужчинам стоит смотреть ОИ-2018.

1 Эмили Артур, 18 лет, Австралия. Сноубординг

Фото @emily_arthur

2 Кайлани Крейн, 19 лет, Австралия. Фигурное катание

Фото @kailanicraine

3 Александра Назарова, 21 год, Украина. Фигурное катание

Фото Tribuna

4 Анна Вейт, 28 лет, Австрия. Горнолыжный спорт

Фото i.pinimg.com

5 Изадора Уильямс, 22 года, Бразилия. Фигурное катание

Фото cbdg.org.br

6 Парк Е Юн, 21 год, Корея. Хоккей

Фото cbc.ca

7 Фелиция Джордж, 30 лет, Канада. Бобслей

Фото @phyliciageorge

8 Элла Виитасуо, 21 год, Финляндия. Хоккей

Фото @ellaviitasuo

9 Тина Вайратер, 28 лет, Лихтенштейн. Горнолыжный спорт

Фото @tina_weirather

10 Лелде Приедулена, 24 года, Латвия. Скелетон

Фото gettyimages

11 Анна Зайдель, 19 лет, Германия. Шорт-трек

Фото sportslady.ru

12 Марина Зуева, 25 лет, Беларусь. Конькобежный спорт

Фото skating.by

13 Саския Алусалу, 23 года, Эстония. Конькобежный спорт

Фото @saskiaalusalu

14 Надежда Писарева, 29 лет, Беларусь. Биатлон

Фото kingisepp.ru

15 Вероника Новаковска, 31 год, Польша. Биатлон

Фото i.pinimg.com

16 Ким Ген Э, 24 года, Корея. Керлинг

Фото worldcurling.org

17 Линдси Вонн, 33 года, США. Горнолыжный спорт

Фото gotceleb.com

18 Анастасия Брызгалова, 25 лет, Россия. Керлинг

Фото vse42.ru

19 Матильда-Амиви Петижан, 24 года, Того. Лыжные гонки

Фото fasterskier.com

20 Карен Чен, 18 лет, США. Фигурное катание

Фото lintvkxan.files.wordpress.com

21 Кажа Зиомек, 20 лет, Польша. Конькобежный спорт

Фото @kajaziomek

22 Евгения Медведева, 18 лет, Россия. Фигурное катание

Фото kartinki24.ru

23 Эмми Пелтонен, 18 лет, Финляндия. Фигурное катание

Фото @emmi.peltonen

24 Кэйтлин Осмонд, 22 года, Канада. Фигурное катание

Фото ntv.ca

25 Доротея Вирер, 27 лет, Италия. Биатлон