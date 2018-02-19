Двадцать пять спортсменок, ради которых мужчинам стоит смотреть Олимпиаду

Олимпийские игры — не только голы, очки и секунды, но и возможность участникам показать себя. Победа часто сулит спортсмену выгодный рекламный контракт. Но даже не самый удачливый олимпиец может прославиться благодаря внешним данным. В результате на каждой Олимпиаде появляются секс-символы. Представляем вам 25 спортсменок, ради которых мужчинам стоит смотреть ОИ-2018.
1Эмили Артур, 18 лет, Австралия. Сноубординг
2Кайлани Крейн, 19 лет, Австралия. Фигурное катание
3Александра Назарова, 21 год, Украина. Фигурное катание
4Анна Вейт, 28 лет, Австрия. Горнолыжный спорт
5Изадора Уильямс, 22 года, Бразилия. Фигурное катание
6Парк Е Юн, 21 год, Корея. Хоккей
7Фелиция Джордж, 30 лет, Канада. Бобслей
8Элла Виитасуо, 21 год, Финляндия. Хоккей
9Тина Вайратер, 28 лет, Лихтенштейн. Горнолыжный спорт
10Лелде Приедулена, 24 года, Латвия. Скелетон
11Анна Зайдель, 19 лет, Германия. Шорт-трек
12Марина Зуева, 25 лет, Беларусь. Конькобежный спорт
13Саския Алусалу, 23 года, Эстония. Конькобежный спорт
14Надежда Писарева, 29 лет, Беларусь. Биатлон
15Вероника Новаковска, 31 год, Польша. Биатлон
16Ким Ген Э, 24 года, Корея. Керлинг
17Линдси Вонн, 33 года, США. Горнолыжный спорт
18Анастасия Брызгалова, 25 лет, Россия. Керлинг
19Матильда-Амиви Петижан, 24 года, Того. Лыжные гонки
20Карен Чен, 18 лет, США. Фигурное катание
21Кажа Зиомек, 20 лет, Польша. Конькобежный спорт
22Евгения Медведева, 18 лет, Россия. Фигурное катание
23Эмми Пелтонен, 18 лет, Финляндия. Фигурное катание
24Кэйтлин Осмонд, 22 года, Канада. Фигурное катание
25Доротея Вирер, 27 лет, Италия. Биатлон