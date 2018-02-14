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Спорт

Анджелина Джоли со шваброй. Олимпиада получила новый секс-символ

Фото «Вести». Россиянка Анастасия Брызгалова

Западные СМИ, среди которых The Sun, CBS и Business Insider, обратили внимание на многочисленные посты в социальных сетях, восхищающихся красотой российской керлингистки Анастасии Брызгаловой, участвующей в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я думал, керлинг — это спорт для старых лысеющих мужчин, но Анастасия Брызгалова выглядит, как Меган Фокс, и внезапно я полюбил керлинг», — признаются пользователи социальных сетей.

«Российскую команду по керлингу ведет Анастасия Брызгалова, которая выглядит как Анджелина Джоли, если бы она взяла в руки швабру», — пишет еще один пользователь.

«Я все еще болею за США, но российская керлингистка Анастасия Брызгалова чертовски похожа на модель, — признаются в соцсетях. — Я не очень понимаю керлинг, но Анастасия Брызгалова сделала меня фанатом».

«Анастасия Брызгалова — новый повод полюбить зимнюю Олимпиаду», — пишут в социальных сетях.

Вчера Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова в матче за «бронзу» победили сборную Норвегии со счетом 8:4. В истории российского керлинга это первая олимпийская медаль.

Фото Reuters. Анастасия Брызгалова и ее супруг Александр Крушельницкий

Кстати, The Wall Street Journal назвал форму олимпийских атлетов из России (ОАР) одной из самых стильных на Олимпиаде-2018. Колумнист издания Джейсон Гэй признался: «Я думал, OAR будет звучать грустно, и предполагал, что их форма будет столь же мрачная, как и бюрократическое название команды. Но на церемонии открытия спортсмены были одеты в простые серые куртки, джинсы и белые шарфы. Скромно, неприхотливо и непринужденно. И это замечательно».

«Учитывая сумасшествие, которое творилось в преддверии Игр, россияне могли отказаться от формы и нарядиться в тренировочные брюки и бейсболки. Но они приложили усилия и могли бы выиграть соревнования по стилю. Я не говорю, что это золотая медаль, но это очень близко», — написал Джейсон Гэй.
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