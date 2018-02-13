Тариэль Жаркымбаев стал 79-м в лыжной гонке на Олимпиаде

Кыргызстанец Тариэль Жаркымбаев стал 79-м в лыжной гонке на зимней Олимпиаде, проходящей в городе Пхенчхане (Южная Корея).

В рамках ОИ сегодня проходит индивидуальная спринтерская гонка классическим стилем. Она состоит из нескольких этапов: квалификации, четвертьфинала, полуфинала и финала.

В квалификации стартовали 80 лыжников. Победил финн Ристоматти Хакола (3 минуты 8,54 секунды). Вторым стал норвежец Йоханнес Хосфлот Клебо (3 минуты 8,73 секунды), третьим — россиянин Александр Большунов (3 минуты 10,20 секунды). Результат Жаркымбаева составил 4 минуты 5,99 секунды.

В следующий этап прошли спортсмены с первого по 30-е место.

«Инвентаря не хватает. На соревнования ездим лишь с двумя парами коньковых лыж — тренировочной и для гонок. У них своя техника катания: в отличие от классических лыж они от снега не отталкиваются; ехать приходится за счет силы рук, не применяя ног. Почти все отборочные старты Тариэль бегал не на тех лыжах», — рассказывал ИА «24.kg» за месяц до начала ОИ тренер нашего олимпийца Александр Левданский.

«Классические лыжи купили за неделю до старта. Их длина 207 сантиметров. Тариэль на таких ездить не привык. Ему привычнее на коротких коньковых длиной 186 сантиметров», — сообщил ИА «24.kg» Александр Левданский сегодня утром.

Сам Жаркымбаев в интервью месячной давности отмечал, что успешным результатом для себя сочтет «не проиграть лидерам больше 20-25 секунд».