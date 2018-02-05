Определился знаменосец сборной Кыргызстана на открытии Олимпиады

Определился знаменосец сборной Кыргызстана на открытии зимней Олимпиады-2018. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Состязания пройдут 9-25 февраля в Пхенчхане (Южная Корея). КР представят лыжник Тариэль Жаркымбаев и горнолыжник Евгений Тимофеев. С расписанием их выступления можно ознакомиться здесь.

Нести флаг на параде открытия ОИ доверили Тариэлю Жаркымбаеву. Евгений Тимофеев также примет участие в церемонии. Вместе с ними пройдут их тренеры Александр Левданский и Игорь Борисов, а также генеральный секретарь Национального олимпийского комитета КР Саламат Эргешов.

Тариэль Жаркымбаев был знаменосцем сборной КР и на Всемирной зимней универсиаде-2017.