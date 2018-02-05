Спортивный календарь c 5 по 11 февраля

6 февраля. Чемпионат Азии по футзалу. Группа D, третий тур. Китайский Тайбэй

сборная Таиланда — сборная Кыргызстана.

Тайцы — одни из фаворитов турнира, так что к матчу с ними нашим стоит подойти во всеоружии. Для обеих команд это заключительный поединок группового этапа.

8-9 февраля. Открытый чемпионат Кыргызстана по легкой атлетике в помещении. Бишкек

Турнир проводится среди юношей и девушек (2001-2002 годов рождения). В январе аналогичные состязания прошли среди взрослых.

9-25 февраля. Зимние Олимпийские игры. Пхенчхан (Южная Корея)

Участвуют более 2,5 тысячи атлетов из 92 стран. В программе 15 видов спорта. Подробно о выступлении кыргызстанцев можно узнать здесь.

10 февраля. Международные соревнования WEF 47 Selection 13 по кулатуу эртаймаш. Токмак

Запланированы профессиональные бои среди представителей Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

10 февраля. Зимнее первенство по футболу, пятый тур. Кант

«Бостери» — «Живое»,

«Абдыш-Ата-2» — «Кара-Балта-2»,

«Дордой-2» — «Кара-Балта»,

«Ынтымак» — «Наше».

Это последний тур предварительного раунда. По его окончании определятся участники стыковых матчей.

10-11 февраля. Международные соревнования BishkekOpen по карате-до WKF. Бишкек

Турнир — традиционный, проводится в 11-й раз. Участвуют спортсмены из Кыргызстана и ближнего зарубежья. Борьба за победу идет в разделах «ката» и «кумите» среди детей, юношей, молодежи и взрослых.

10-17 февраля. Международные соревнования по пенчак силату. Джакарта (Индонезия)

У состязаний тестовый статус: участники, среди которых и кыргызстанцы, проверяют силы в преддверии летних Азиатских игр. Те пройдут в Джакарте в августе-сентябре.