В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по легкой атлетике в помещении. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

За победу боролись спортсмены 2000 года рождения и старше. Среди мужчин в беге на 60 метров победил Жамал Мусаев, 400 метров – Кирилл Сарасов, 800 и 1500 метров – Мусулман Джоломанов, 2000 метров с препятствиями – Данияр Арыпбеков, 3000 метров – Жоодар Кочконбаев. В прыжке в длину лучшим стал Темирлан Ильяс уулу, в прыжке в высоту – Бексултан Парпибаев, в тройном прыжке – Сергей Степанов, в толкании ядра – Евгений Моргунов.

Среди женщин на дистанции 60 метров первенствовала Анна Буланова, 400 метров – Арина Клещукова, 800 и 1500 метров – Айдана Бактыбек кызы, 3000 метров – Дарья Маслова. В прыжке в длину отличилась Юлия Кукина, в высоту – Светлана Майер, в толкании ядра – Айдана Садыкова.