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Спорт

UFC представила проморолик предстоящего боя Валентины Шевченко

Всемирная бойцовская организация представила официальный проморолик предстоящего боя кыргызстанки Валентины Шевченко с бразильянкой Присцилой Кечоейрой.

«Одна из главных звезд в женском MMA — Валентина Шевченко — предстанет в октагоне Белема», — подписано видео. Бой намечен на 3 февраля.

В тайском боксе Валентина Шевченко выиграла все, что реально для спортсменки ее категории, и завоевала популярность во многих странах. В конце 2015-го успешно дебютировала в UFC (ведущей мировой организации по смешанным единоборствам) и за короткий срок влюбила в себя армию болельщиков по всему миру. Она идет первой в рейтинге в весовой категории 61,2 килограмма.

Отметим, Валентина Шевченко также творчески развита. 16 января видео с рисунками многократной чемпионки мира по различным стилям единоборств опубликовала в Facebook ее сестра 11-кратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Южной Америки по тайскому боксу, чемпионка Азии по таэквондо ITF Антонина Шевченко.
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