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Спорт

Спортивный календарь с 29 января по 4 февраля

30 января. Кубок АФК по футболу, квалификационный раунд. Балканабад (Туркменистан)

«Ахал» (Туркменистан) – «Дордой» (Кыргызстан).

Путевка в следующий раунд разыгрывается по сумме двух матчей. Это ответный поединок. Первый прошел неделю назад в Бишкеке и завершился победой «Ахала» - 3:1.

31 января – 4 февраля. Международные соревнования по боксу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула 

Это крупнейший боксерский турнир, проводимый в Кыргызстане. Он посвящен памяти Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова.

 1-3 февраля. Чемпионат Азии по легкой атлетике в помещении. Тегеран (Иран)

Кыргызстан представляют шесть спортсменов. В рамках подготовки к ЧА они успешно выступили на состязаниях в Казахстане.

 2 февраля. Чемпионат Азии по футзалу, группа D, первый тур. Китайский Тайбэй 

сборная Кыргызстана – сборная Ливана. 

Отечественной команде повезло с жеребьевкой: с главным соперником – сборной Таиланда - ей играть в последнем туре. А вот Ливан можно и нужно побеждать. Готовясь к ЧА, кыргызстанцы проиграли московскому «Спартаку».

 3 февраля. Международные соревнования UFCFightNight 125 по смешанным единоборствам. Белем (Бразилия) 

В программе 12 поединков среди бойцов-профессионалов. В весовой категории 56 килограммов запланирован рейтинговый бой между Валентиной Шевченко и Присцилой Кашуэйра (Бразилия). Для уроженки Кыргызстана это будет дебют в данном весе: ранее в состязаниях под эгидой UFC она билась в весе 61 кг и была претендентом на чемпионский пояс.

3 февраля. Зимнее первенство по футболу, четвертый тур. Кант 

«Абдыш-Ата-2» - «Бостери»,
«Дордой-2» - «Ынтымак»,
«Наше» - «Алга-Чуй»,
«Живое» - ФЦ. 

Это предпоследний тур предварительного этапа. Турнир имеет важное значение для команд-участниц перед стартом очередного сезона. 

3-4 февраля. Соревнования WinterCup 2018 по баскетболу 3 х 3. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула 

Медали разыгрывают в трех возрастных группах: девушки (старше 16 лет), юноши (до 18 лет) и мужчины (старше 18 лет). Это первый турнир по данному виду спорта в сезоне-2018 в Бишкеке.

4 февраля. Чемпионат Азии по футзалу, группа D, второй тур. Китайский Тайбэй 

сборная Иордании – сборная Кыргызстана.  

Иорданцы, как и ливанцы, не входят в азиатскую элиту футзала, и в игре с ними наши выглядят фаворитами.

4 февраля. Открытый чемпионат Кыргызстана по настольному теннису по лигам, второй тур. Бишкек 

Соревнования состоят из десяти туров. Дебютный состоялся в январе. 
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