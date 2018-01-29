Спортивный календарь с 29 января по 4 февраля

30 января. Кубок АФК по футболу, квалификационный раунд. Балканабад (Туркменистан)
«Ахал» (Туркменистан) – «Дордой» (Кыргызстан).
Путевка в следующий раунд разыгрывается по сумме двух матчей. Это ответный поединок. Первый прошел неделю назад в Бишкеке и завершился победой «Ахала» - 3:1.
31 января – 4 февраля. Международные соревнования по боксу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула
Это крупнейший боксерский турнир, проводимый в Кыргызстане. Он посвящен памяти Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова.
1-3 февраля. Чемпионат Азии по легкой атлетике в помещении. Тегеран (Иран)
Кыргызстан представляют шесть спортсменов. В рамках подготовки к ЧА они успешно выступили на состязаниях в Казахстане.
2 февраля. Чемпионат Азии по футзалу, группа D, первый тур. Китайский Тайбэй
сборная Кыргызстана – сборная Ливана.
Отечественной команде повезло с жеребьевкой: с главным соперником – сборной Таиланда - ей играть в последнем туре. А вот Ливан можно и нужно побеждать. Готовясь к ЧА, кыргызстанцы проиграли московскому «Спартаку».
3 февраля. Международные соревнования UFCFightNight 125 по смешанным единоборствам. Белем (Бразилия)
В программе 12 поединков среди бойцов-профессионалов. В весовой категории
3 февраля. Зимнее первенство по футболу, четвертый тур. Кант
«Абдыш-Ата-2» - «Бостери»,
«Дордой-2» - «Ынтымак»,
«Наше» - «Алга-Чуй»,
«Живое» - ФЦ.
Это предпоследний тур предварительного этапа. Турнир имеет важное значение для команд-участниц перед стартом очередного сезона.
3-4 февраля. Соревнования WinterCup 2018 по баскетболу 3 х 3. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула
Медали разыгрывают в трех возрастных группах: девушки (старше 16 лет), юноши (до 18 лет) и мужчины (старше 18 лет). Это первый турнир по данному виду спорта в сезоне-2018 в Бишкеке.
4 февраля. Чемпионат Азии по футзалу, группа D, второй тур. Китайский Тайбэй
сборная Иордании – сборная Кыргызстана.
Иорданцы, как и ливанцы, не входят в азиатскую элиту футзала, и в игре с ними наши выглядят фаворитами.
4 февраля. Открытый чемпионат Кыргызстана по настольному теннису по лигам, второй тур. Бишкек
Соревнования состоят из десяти туров. Дебютный состоялся в январе.