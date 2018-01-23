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Спорт

У кыргызстанцев четыре медали на международном турнире по легкой атлетике

Кыргызстанцы выиграли четыре медали на международном турнире по легкой атлетике. Об этом ИА «24.kg» сообщил генеральный секретарь федерации данного вида спорта КР Иван Щербаков.

В городе Усть-Каменогорске (Казахстан) завершились состязания на призы олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой. От Кыргызстана выступили четыре атлета. «Мусулман Джоламанов завоевал две награды: золотую на дистанции 1500 метров и серебряную — на 800 метров. В забеге на 60 метров Джамалдин Мусаев и Анна Буланова стали бронзовыми призерами», — рассказал Иван Щербаков.

Он добавил, что для наших спортсменов этот турнир стал этапом подготовки к чемпионату Азии в помещении, который пройдет 1-3 февраля в Тегеране.
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