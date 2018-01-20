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Спорт

Сборная Кыргызстана по футзалу крупно проиграла московскому «Спартаку»

Национальная сборная Кыргызстана по футзалу проиграла товарищеский матч московскому «Спартаку».

Поединок состоялся сегодня в Бишкеке. Для нашей команды он стал этапом подготовки к чемпионату Азии, который пройдет 1-11 февраля в Китайском Тайбэе.

Сборная КР открыла счет на 2-й минуте усилиями Юлдашбая Салимбаева. Еще до перерыва российский клуб вышел вперед – отличились Анатолий Бадретдинов и Роман Аносов. Во втором тайме спартаковцы полностью завладели преимуществом и в итоге победили со счетом 5:1.

«Спартак» является бронзовым призером первенства России 2016/2017. Важно отметить, что выступает он не в элитном дивизионе (Суперлиге), а во втором по значимости (высшей лиге).
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