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Спорт

Лыжник Тариэль Жаркымбаев завоевал путевку на зимние Олимпийские игры

Лыжник Тариэль Жаркымбаев завоевал путевку на зимние Олимпийские игры-2018. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный тренер сборной КР по биатлону Александр Левданский.

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Лыжник Тариэль Жаркымбаев (слева) перед отправкой на Универсиаду-2017

По его словам, в 2017-м Жаркымбаев выступил на пяти соревнованиях по лыжным гонкам, результаты которых пошли в олимпийский квалификационный зачет. Это Универсиада, Азиатские игры, открытый чемпионат России, международные турниры в Италии и Казахстане. «На ОИ наш спортсмен выступит на спринтерской дистанции (1,6 километра)», — сказал Александр Левданский.

Отметим, Тариэлю Жаркымбаеву 21 год. На Всемирной зимней универсиаде-2017 он был капитаном спортивной делегации КР.

Теперь у Кыргызстана две лицензии на ОИ-2018. Ранее туда пробился горнолыжник Евгений Тимофеев. Олимпиада пройдет 9-25 февраля в городе Пхенчхане (Южная Корея).
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