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Спорт

Махмудов и компания: в Бишкеке проходит Кубок страны по греко-римской борьбе

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Эпизод Кубка Кыргызстана по греко-римской борьбе

В Кыргызстане продолжается подготовка к чемпионату Азии-2018 по борьбе. На прошлой неделе Кубок страны провели вольники, а накануне аналогичный турнир стартовал у борцов греко-римского стиля.

В спорткомплексе «Газпром» яблоку негде упасть: трибуны, ступеньки, пространство у соревновательных ковров заняты болельщиками. Неудивительно, ведь греко-римская борьба — ведущий вид спорта в стране. С начала 1990-х наши борцы — одни из лидеров в Азии, достойно смотрятся на чемпионатах мира. Немалый вклад в развитие этого вида в свое время внесли заслуженные тренеры Киргизской ССР Василий Баканач и Владимир Боголепов. Их памяти и посвящен Кубок КР.

На открытии турнира борцовская братия чествовала Кочкорбека Кулматова. Один из лучших рефери планеты, отработавший на 12 чемпионатах мира, пяти Азиатских и трех Олимпийских играх, на днях отметил 60-летие. С этого момента он, увы, судить турниры не может. Таково правило международной федерации. Но на пенсию Кулматов не собирается: продолжит служить нашему спорту на основной работе, в спортшколе.

Начались схватки за «золото». Многие финалисты молоды, но уже с регалиями — от призеров Азии и Азиатских игр до чемпионов мира и даже победителей Олимпиады.

В весовой категории 55 килограммов боролись Жоламан Шаршенбеков и Сардарбек Конушбаев. Противостояние получилось упорным. Шаршенбеков действовал активнее, и судьи отдали победу ему. Третью строчку в итоговом протоколе разделили Адилет Таалайбеков и Керимберди уулу Нуртазин.

Интригующе выглядел решающий поединок в весе 63 кг между Урматом Аматовым и Талантбеком уулу Элмаром. В 2010-м Аматов прогремел на весь мир победой на юношеской Олимпиаде. Однако в последующие годы о нем почти не было слышно. Создалось впечатление, что он бросил борьбу, не сумев показать себя среди взрослых. К счастью, Урмат в строю. На нынешнем турнире был в хорошей форме. В финале столкнулся с определенными трудностями, но все же выиграл. Третье место в этой категории заняли Элдияр Сатаров и Сыймык Махмудов.

Несколько лет наставником сборной КР по греко-римской борьбе был серебряный призер Олимпиады-2008 Канатбек Бегалиев. Казалось, его позиции крепки, однако недавно он покинул пост. При Бегалиеве команда выступала ярко, но не слишком стабильно. На ЧА-2016 выиграла пять медалей, в том числе два «золота». А на ЧА-2017 — лишь две «бронзы».

Исполняющий обязанности главного тренера Азат Эркимбаев на нынешнем турнире один из самых внимательных зрителей.

«Цель Кубка КР — отбор на ЧА, который пройдет в феврале-марте 2018 года в Бишкеке. Кто занимает первое место, получает путевку в сборную, — рассказал он ИА «24.kg». — Уровень состязаний очень радует. Есть хорошие молодые ребята. На ЧА постараемся выступить как можно лучше и порадовать кыргызстанцев».

В категории 72 килограмма «золото» оспаривали Жанат Кыйлыбаев и любимец публики Акжол Махмудов. Протекала схватка не так ярко, как хотелось бы. Чувствовалось некоторое напряжение спортсменов. Под конец второго периода сохранивший больше сил Махмудов прижал оппонента лопатками к ковру, и рефери зафиксировал туше (досрочную победу). Теперь Акжол (чемпион мира-2016 среди кадетов) главный фаворит ЧА-2018. Третье место в этом весе заняли Даулет Айдарбеков и Бексултан Назарбаев.

В весе 82 кг Атабек Азизбеков без особых хлопот поборол Самата Чоноралиева. Третьими стали Азат Салидинов и Мелис Айтбеков.

В категории 97 кг за первое место боролись Узур Джузупбеков и Бексултан Махмудов. Как ни подбадривал Акжол Махмудов старшего брата, Джузупбеков, отменно проведший этот сезон, все же был лучше. На третьей позиции Рысбек уулу Давлет и Абдулазиз Абитов.

Сегодня на Кубке страны разыграют еще пять комплектов наград.
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