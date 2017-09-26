Узур Джузупбеков выиграл «серебро» на турнире по борьбе на Азиатских играх

Кыргызстанец Узур Джузупбеков сегодня выиграл «серебро» на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, проходящих в Ашхабаде. Об этом сообщает официальный сайт состязаний.

В вечерней части турнира по греко-римской борьбе, кроме Калы Сулайманова, ставшего чемпионом в весовой категории до 59 кг, решающие схватки провели четыре кыргызстанца.

Узур Джузупбеков (до 98 кг) в финале уступил Амирхоссейну Хоссейни (Иран) и стал серебряным призером. Атабек Азисбеков (до 80 кг) не справился с другим иранцем Махди Ебрахими и также довольствовался «серебром». Руслан Царев (до 71 кг) и Азат Бейшебеков (до 85 кг) проиграли поединки за «бронзу» и заняли пятое место.

По итогам очередного соревновательного дня сборная КР идет восьмой в медальном зачете. В ее активе 13 золотых, 20 серебряных и 37 бронзовых наград. Азиада завершится 27 сентября.