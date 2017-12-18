Спортивный календарь с 18 по 24 декабря

10-20 декабря. Всемирная юношеская шахматная Олимпиада. Ахмадабад (Индия)

За победу борются 30 команд из 25 стран, в том числе сборная Кыргызстана. Возрастная категория шахматистов – до 16 лет.

18-24 декабря. Международные соревнования среди женщин по теннису. Нави-Мумбаи (Индия)

Участвуют более 40 теннисисток из 24 стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина.

22 декабря. Международные соревнования Phoenix 4 по смешанным единоборствам. Дубай (ОАЭ)

Запланировано 16 схваток с участием спортсменов из 21 страны. Уроженка Кыргызстана Антонина Шевченко, уже имеющая победный опыт выступления на турнире под эгидой Phoenix, бьется с Валери Домерг (Франция).

22-23 декабря. Кубок Кыргызстана по борьбе. Бишкек, ФОК «Газпром», 10.00

Неделю назад кубок оспаривали вольники. Теперь черед «греко-римлян». Цель та же – комплектование сборной страны для участия в чемпионате Азии-2018.

23 декабря. Международные соревнования RoadFC 45 по смешанным единоборствам. Сеул (Южная Корея)

В программе 10 боев. В двух из них дерутся кыргызстанцы: Рафаэль Физиев - с Нандином-Эрдене Мунгунтсожем (Монголия), а Бегимжан Касымова – с Дестани Ярбраф (США).

23-24 декабря. Чемпионат Кыргызстана по рукопашному бою. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Турнир посвящен Году нравственности, воспитания и культуры. Участвуют сильнейшие спортсмены из столицы и регионов республики.