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Спорт

Самбисты из Кыргызстана выиграли 12 медалей в первый день чемпионата Азии

Самбисты из Кыргызстана в первый день чемпионата Азии завоевали 12 медалей. Об этом сообщил официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Как отмечается, турнир начался 30 июня в Ташкенте (Узбекистан). Медали разыгрывают в трех возрастных группах: среди взрослых, молодежи и юношей. На турнире среди взрослых по спортивному самбо в весовой категории 52 килограмма Жаныбек уулу Руслан взял «серебро». Среди женщин Абдылдабек кызы (48 кг) и Гульзада Жылдызбекова (60 кг) взяли бронзовые награды. На турнире по боевому самбо в весе 74 кг Раимкул уулу Бекназар завоевал «золото», а Илимбек Жаныбеков (57 кг) и Улукбек Мамытов (100 кг) – «бронзу».

Среди молодежи Илим Алымкулов (48 кг), Рустам Усубакунов (62 кг) и Дастан Темирбеков (свыше 100 кг) также выиграли «бронзу». Среди юношей бронзовыми призерами стали Эсен Мусаев (65 кг) и Кутман Каипбеков (81 кг), а среди девушек – Мирана Кадыркулова (56 кг). Соревнования продолжатся сегодня.
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