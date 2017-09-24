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Спорт

Сборная Кыргызстана по самбо выиграла шесть медалей на Азиатских играх

Сборная Кыргызстана по самбо сегодня выиграла шесть медалей на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, продолжающихся в Ашхабаде. Об этом сообщает официальный сайт состязаний. 

В первый день турнира по самбо выступили 11 представителей нашей страны. В разделе «боевое самбо» в весовой категории до 74 килограммов Раимкул уулу Бекназар завоевал «золото». Он поочередно победил Джефри Синамбелу (Индонезия), Сатлыка Карыева (Туркменистан) и Асылбека Смаилова (Казахстан).

Данияр Алымжанов (до 100 кг) стал серебряным призером. В четвертьфинале он одолел монгола Ариунбата Далаидоржа, в полуфинале был сильнее туркменистанца Бабаджана Ивадуллаева, а в финале проиграл еще одному хозяину ковра Сарымурату Аннагурбанову.

В этом же разделе бронзовые награды завоевали Маматемин уулу Салмоорбек (до 74 кг) и Улукбек Мамытов (до 100 кг). А в разделе «спортивное самбо» в весе 52 кг «бронзу» выиграл Тилек Аманкулов.

Среди женщин в весе до 48 кг «серебро» взяла Абдылдабек кызы Айткул. В 1/2 финала она поборола Жадыру Пайиз, а в финале уступила Айжан Жылкыбаевой. Обе ее соперницы были из Казахстана.

Турнир по самбо продолжится 25 и 26 сентября.

Кроме того, сегодня в рамках Азиады определились первые призеры турнира по кикбоксингу. Кыргызстанка Юлия Борисова, выступавшая в разделе «фулл-контакт» в весе до 56 кг, выиграла «бронзу». В четвертьфинале она победила Селби Кулысову (Туркменистан) – 3:0, а в полуфинале уступила Фатиме Ализаде (Иран) – 0:2.

В медальном зачете игр сборная КР идет на 11-м месте. В ее активе 48 наград: семь золотых, 15 серебряных и 26 бронзовых.
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