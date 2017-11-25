Кыргызстанец выиграл «бронзу» на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу

Кыргызстанец Абдурахманхаджи Муртазалиев выиграл «бронзу» на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

Соревнования прошли в городе Боготе (Колумбия). Муртазалиев выступал в разделе «не-ваза» в весовой категории до 85 килограммов.

«Провел четыре схватки. В первой досрочно, болевым приемом на ногу победил панамца. Затем одолел по баллам казахстанца. За выход в финал уступил иорданцу. В поединке за третье место был сильнее канадца», - отметил Абдурахманхаджи Муртазалиев.

Ранее в 2017-м этот спортсмен завоевал «золото» на чемпионате Азии и Азиатских играх.