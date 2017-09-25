14:56
+22
USD 68.46
EUR 82.09
RUB 1.19
Спорт

Кикбоксеры из Кыргызстана выиграли три медали на Азиатских играх

Кикбоксеры из Кыргызстана выиграли три медали на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, проходящих в Ашхабаде. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

Сегодня в рамках Азиады бои провели шесть кыргызстанцев. Акрам Баратов (раздел «лоу-кик», весовая категория до 51 килограмма), Айбек Дуйшембиев («кик-лайт», до 69 кг) и Чынгыз Калбаев («пойнт-файтинг», до 69 кг) проиграли в 1/2 финала и завершили выступление с бронзовыми наградами.

В вечерней части турнира по кикбоксингу на ринг выйдут два представителя КР: чемпион мира-2013 Авазбек Аманбеков («фулл-контакт», до 57 кг), и трехкратный чемпион мира среди профессионалов Алексей Федосеев («лоу-кик», до 63,5 кг). В рамках Азиады они уже одержали по две уверенные победы и теперь поборются за «золото» с туркменскими бойцами. Аманбекову будет противостоять Пугы Силабов, Федосееву – Мухаммет Алтыбаев.

В медальном зачете сборная КР сохраняет 11-ю строчку. Число завоеванных ею наград превысило 50: семь золотых, 15 серебряных и 29 бронзовых.
Ссылка:
просмотров: 77
Версия для печати
Материалы по теме
Дастан Шаршеев провел бой на международном турнире по кикбоксингу
Сборная Кыргызстана по баскетболу заняла четвертое место на Азиатских играх
Сборная Кыргызстана по самбо выиграла шесть медалей на Азиатских играх
Мээрим Жуманазарова выиграла «бронзу» на турнире по борьбе на Азиатских играх
Сборная Кыргызстана по баскетболу пробилась в полуфинал Азиатских игр
Сборная Кыргызстана вошла в десятку лучших в медальном зачете Азиатских игр
Две кыргызстанки выиграли «золото» на турнире по алышу на Азиатских играх
Пять кыргызстанцев пробились в финал турнира по борьбе алыш на Азиатских играх
Борец Нурбек Кожобеков выиграл «серебро» на Азиатских играх
Кыргызстанка Мээрим Момунова — чемпионка Азиатских игр
Популярные новости
Боец Куан Абдыраимов: Стану чемпионом мира&nbsp;&mdash; и&nbsp;можно в&nbsp;Жогорку Кенеш идти! Боец Куан Абдыраимов: Стану чемпионом мира — и можно в Жогорку Кенеш идти!
Антонина Шевченко триумфально вернулась в&nbsp;смешанные единоборства Антонина Шевченко триумфально вернулась в смешанные единоборства
Сборная Кыргызстана вошла в&nbsp;десятку лучших в&nbsp;медальном зачете Азиатских игр Сборная Кыргызстана вошла в десятку лучших в медальном зачете Азиатских игр
Сборная Кыргызстана обновила рекорд по&nbsp;числу медалей, завоеванных на&nbsp;Азиаде Сборная Кыргызстана обновила рекорд по числу медалей, завоеванных на Азиаде
Бизнес
БТА Банк увеличил уставный капитал БТА Банк увеличил уставный капитал
Выиграйте мечту вместе с&nbsp;АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Выиграйте мечту вместе с АЗС «Газпромнефть»
Новая акция от&nbsp;БТА Банка и&nbsp;магазина &laquo;Светофор&raquo; Новая акция от БТА Банка и магазина «Светофор»
Ты&nbsp;студент? Вперед в&nbsp;офисы&nbsp;О! подключать выгодный тариф Ты студент? Вперед в офисы О! подключать выгодный тариф