Кикбоксеры из Кыргызстана выиграли три медали на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, проходящих в Ашхабаде. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

Сегодня в рамках Азиады бои провели шесть кыргызстанцев. Акрам Баратов (раздел «лоу-кик», весовая категория до 51 килограмма), Айбек Дуйшембиев («кик-лайт», до 69 кг) и Чынгыз Калбаев («пойнт-файтинг», до 69 кг) проиграли в 1/2 финала и завершили выступление с бронзовыми наградами.

В вечерней части турнира по кикбоксингу на ринг выйдут два представителя КР: чемпион мира-2013 Авазбек Аманбеков («фулл-контакт», до 57 кг), и трехкратный чемпион мира среди профессионалов Алексей Федосеев («лоу-кик», до 63,5 кг). В рамках Азиады они уже одержали по две уверенные победы и теперь поборются за «золото» с туркменскими бойцами. Аманбекову будет противостоять Пугы Силабов, Федосееву – Мухаммет Алтыбаев.

В медальном зачете сборная КР сохраняет 11-ю строчку. Число завоеванных ею наград превысило 50: семь золотых, 15 серебряных и 29 бронзовых.