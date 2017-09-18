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Спорт

Азиатские игры: сборная Кыргызстана по футзалу крупно проиграла в первом туре

Сборная Кыргызстана проиграла в первом туре футзального турнира в рамках Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Азиада набирает обороты в городе Ашхабаде (Туркменистан). На предварительном этапе сборная КР по футзалу попала в группу D. Ей в соперники достались команды Иордании, Ирана и Таити.

Сегодня в дебютном поединке кыргызстанцы встречались с иорданцами. В первом тайме противники забили два раза, во втором – еще пять. Наши ответили голом Мирлана Жолдубаева. Итоговый счет – 7:1 в пользу сборной Иордании.

Как отмечается, 19 сентября во втором туре группового этапа сборная КР сразится с командой Таити. Та в дебютном поединке потерпела сокрушительное поражение от Ирана – 1:16.
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