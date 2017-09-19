Сборная Кыргызстана по футзалу победила Таити во втором туре Азиатских игр

Сборная Кыргызстана по футзалу сегодня победила команду Таити во втором туре Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу сборной КР – на 2-й минуте отличился Арстанбек Турсунов. Во втором тайме голы забили Абдрасул уулу Манас, Актай Таштанов и Дамир Исаков. Таитянцы отличились дважды. Итоговый счет – 4:2 в пользу кыргызстанцев.

В первом туре сборная КР не справилась с командой Иордании. Имея в активе три очка, она занимает третье место в турнирной таблице. 21 сентября в заключительном поединке группового этапа кыргызстанцы встретятся с иранцами.