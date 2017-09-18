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Спорт

Азиатские игры: у кыргызстанцев еще две медали на турнире по борьбе

Кыргызстанцы выиграли еще две медали на турнире по традиционной борьбе на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, проходящих в Ашхабаде. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

Вслед за Назирой Арзыбековой, занявшей третье место в весовой категории свыше 70 килограммов, бронзовые награды завоевали Алибай кызы Уулкан (до 63 кг) и Шамшидин уулу Кененбек (до 75 кг). Алибай кызы Уулкан в 1/4 финала поборола представительницу Ирана, а в схватке за выход в финал не справилась с узбекистанкой. Шамшидин уулу Кененбек в 1/8 финала одолел пакистанца, затем был сильнее индийца и проиграл туркменистанцу.

А вот Эсенбек Кудайбердиев (до 82 кг), Марсбек кызы Назира (до 58 кг) и Мээрим Жуманазарова (до 70 кг) идут без поражений. Выиграв на троих семь схваток, они вышли в финал и имеют шанс завоевать «золото». Решающие поединки они проведут сегодня около 22.00 по бишкекскому времени.

В медальном зачете Азиады сборная КР поднялась на девятое место. В ее активе четыре «бронзы».
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