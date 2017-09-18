Азиатские игры: кыргызстанка выиграла «бронзу» на турнире по традиционной борьбе

Кыргызстанка Назира Арзыбекова выиграла «бронзу» на турнире по традиционной борьбе в рамках Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам, проходящих в городе Ашхабаде (Туркменистан). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Отечественная спортсменка выступала в весовой категории свыше 70 килограммов. Для завоевания медали ей хватило двух схваток: в четвертьфинале она одолела Ридху Ридван (Индонезия), а в полуфинале не справилась с Яхан Мухаммедовой (Туркменистан). Медаль Назиры Арзыбековой – вторая для КР на этой Азиаде. Ранее на турнире по джиу-джитсу «бронзу» взял Ариет Бекишов.

Помимо Арзыбековой, в полуфинал турнира по традиционной борьбе пробились пять кыргызстанцев. Таким образом, сегодня копилка сборной КР по данному виду спорта пополнится еще пятью наградами (позднее будет ясно, какого достоинства).