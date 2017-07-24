Борцы завоевали две «бронзы» в заключительный день чемпионата Азии

Борцы из Кыргызстана завоевали две «бронзы» в заключительный день чемпионата Азии среди кадетов. Об этом сообщил официальный сайт Объединенного мира борьбы.

ЧА закончился 23 июля в Бангкоке (Таиланд). В последний день разыграно семь комплектов наград среди борцов вольного стиля. Кыргызстанцы Шайлообек Кароолбеков (весовая категория 46 килограммов) и Илимбек Назаров (63 кг) заняли пятое место, остановившись в шаге от бронзовой награды. А Каныбек Абдухаиров (76 кг) и Фарход Тешебаев (100 кг) взяли «бронзу».

По итогам континентального первенства в активе кыргызстанцев одна золотая, три серебряные и семь бронзовых медалей. Больше всего наград в копилку команды принесли борцы греко-римского стиля: «золото», два «серебра» и четыре «бронзы». Вольники взяли три «бронзы», девушки – одно «серебро». В командном зачете «греко-римляне» стали третьими, вольники – шестыми, девушки – девятыми.

Для сравнения, на чемпионате Азии среди молодежи, прошедшем в июне в Китайском Тайбэе, сборная КР выиграла 10 медалей. А на ЧА среди взрослых, состоявшемся в мае в Индии, наши борцы завоевали пять наград.