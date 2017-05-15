У кыргызстанцев пять медалей на чемпионате Азии по борьбе, завершившемся 13 мая в городе Нью-Дели (Индия). Об этом сообщает официальный сайт Объединенного мира борьбы.

По его данным, в заключительный день на ковер вышли трое кыргызстанцев — борцов вольного стиля. В весовой категории 86 килограммов Саякбай Усупов уступил в первом круге и занял девятое место. В весе 125 кг Айбек Касманбетов также проиграл на старте и стал девятым.

В категории 61 кг Алибек Осмонов в квалификационном раунде победил Тулгу Тумура-Очира (Монголия), в четвертьфинале не справился с Хан Сонгом Кимом (Северная Корея). В утешительном раунде Осмонов поборол Темуржона Усмонохунова (Узбекистан), а в схватке за «бронзу» был слабее Рея Хигучи (Япония). Итог — пятое место.

Видео схватки за «бронзу» с участием Алибека Осмонова:

Всего в рамках ЧА разыгрывалось 24 комплекта наград (по восемь на турнирах по греко-римской, вольной и женской борьбе). Нашу страну представили 17 спортсменов — семь вольников, шесть «греко-римлян» и четыре девушки. На их счету пять медалей: «золото», «серебро» и три «бронзы». Четыре кыргызстанца остановились в шаге от пьедестала почета — уступили утешительную схватку и заняли пятое место.

Стоит отметить, что данный ЧА получился не самым массовым. В некоторых весовых категориях было так мало участников, что для завоевания медали оказалось достаточно выиграть одну схватку.