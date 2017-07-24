Спортивный календарь с 24 по 30 июля

16—30 июля. Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт (Венгрия)

От Кыргызстана участвуют известные и именитые пловцы Денис Петрашов, Кирилл Вайс и Дарья Таланова.





17—24 июля. Чемпионат мира по современному пятиборью. Прага (Чехия)

За победу борются спортсмены не старше 19 лет, в том числе три кыргызстанца.







18—30 июля. XXIII Сурдлимпийские летние игры. Самсун (Турция)

Прежнее название состязаний — Всемирные игры глухих. Участвуют атлеты с нарушениями слуха. Медали разыгрываются в 21 виде спорта. От Кыргызстана выступают 10 человек.

20—30 июля. Всемирные игры. Вроцлав (Польша)

Всемирные игры — комплексные состязания, в программу которых входят виды спорта, не включенные в Олимпийские игры. Во Вроцлаве борьба за победу идет в более чем 30 видах. От Кыргызстана выступает сборная по кикбоксингу (четыре человека).

20—30 июля. Международные соревнования AstanaOpen по шахматам. Астана (Казахстан)

Борьба за победу идет в нескольких возрастных группах. Кыргызстан представляют 15 спортсменов.

20—30 июля. Чемпионат Азии среди школьников по шахматам. Паньцзинь (Китай)

В программе состязания по классическим, быстрым шахматам и блицу. В составе сборной Кыргызстана в своих возрастных категориях выступают девять шахматистов.





21—24 июля. Чемпионат мира по борьбе на поясах. Астана (Казахстан)

В данном виде спорта Кыргызстан один из мировых лидеров. На чемпионате мира-2016 наша команда завоевала семь наград. Столько же, а то и больше, способна выиграть сейчас. В составе команды 20 борцов.

24 июля. Клубный чемпионат Азии по футзалу, группа, А, третий тур. Хошимин (Вьетнам)

«Вик Виперс» (Австралия) — EREM (Кыргызстан).

Это решающий поединок предварительного этапа. По его итогам определится, кто продолжит выступление в плей-офф.

24—29 июля. Международные соревнования среди юниоров по теннису. Ташкент (Узбекистан)

В женской части состязаний участвуют около 50 спортсменок из восьми стран, в том числе кыргызстанки Эмма Нургазиева и Саара Кунакунова.

24—30 июля. Международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису. Казань (Россия)

За победу борются 60 мастеров ракетки из девяти стран. Среди них представитель Кыргызстана Данияр Дулдаев.

24—30 июля. Международные соревнования среди женщин по теннису. Хуахин (Таиланд)

Звание сильнейшей оспаривают около 60 теннисисток из 17 стран. В их числе кыргызстанка Ксения Палкина.

26 июля. Кубок Кыргызстана по футболу, ¼ финала

«Нефтчи» (Кочкор-Ата) — «Достук» (Тепе-Коргон),

«Абдыш-Ата» (Кант) — «Дордой-2» (Бишкек).

Представители Топ-лиги играют с командами из первого дивизиона и выглядят явными фаворитами в борьбе за выход в полуфинал.

27 июля. Кубок Кыргызстана по футболу, ¼ финала

«Дордой» (Бишкек) — «Кара-Балта».

В этой паре обе команды представляют Топ-лигу. «Дордой» в сезоне-2017 смотрится увереннее и не должен испытать проблем в поединке.

28 июля. Кубок мира по паратриатлону. Эдмонтон (Канада)

Медали разыгрываются в нескольких категориях. От Кыргызстана выступает именитый Нурбек Тойчубаев.





29 июля. Кубок Азии/чемпионат Центральной Азии по триатлону. Астана (Казахстан)

В составе сборной Кыргызстана три атлета: Александр Требунский, Тимур Халитов и Валерия Уварова.





29 июля. Топ-лига — чемпионат Кыргызстана по футболу, 11-й тур

«Нефтчи» — «Алга» (Бишкек).

Национальное первенство возобновляется после месячного перерыва. Вторую половину чемпионата открывает поединок команд, не слишком удачно проведших первую.

30 июля. Открытый чемпионат Казахстана по триатлону. Астана

Участникам необходимо проплыть 1,9 километра , проехать 90 км на велосипеде и 21 км пробежать. Кыргызстан представляют 17 спортсменов.





30 июля. Топ-лига — чемпионат Кыргызстана по футболу, 11-й тур

«Алай» (Ош) — «Кара-Балта»,

«Дордой» — «Абдыш-Ата».

Действующий чемпион «Алай» с большим преимуществом лидирует в турнирной таблице; в этом туре, скорее всего, победит аутсайдера. «Абдыш-Ата» и «Дордой» претендуют на второе место. Нынешний матч один из ключевых в их борьбе за «серебро».