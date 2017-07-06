Кыргызстанцы заняли третье место на футбольном турнире в Катаре

Кыргызстанцы заняли третье место на международном футбольном турнире Three Nations Tournament в городе Дохе (Катар). Об этом сообщили зарубежные СМИ.

За победу боролись три молодежные сборные (до 22 лет), которые сыграли друг против друга по два раза. Первый поединок с командой Катара наши свели вничью (3:3), а второй уступили (0:2). Узбекистанцам кыргызстанцы проиграли дважды (0:1, 0:2). Набрав одно очко, сборная КР финишировала третьей на турнире.

Для нашей команды выступление в Катаре стало этапом подготовки к квалификационному раунду чемпионата Азии-2018. Он пройдет во второй половине текущего месяца в Бишкеке.