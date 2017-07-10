Спортивный календарь с 10 по 16 июля

7—11 июля. Международные соревнования по современному пятиборью. Алматы (Казахстан)

Едва в Бишкеке отгремел Кубок Центральной Азии, как крупный турнир принимают соседи. Традиционные состязания посвящены памяти Амангельды Иманова. Кыргызстан представляют 17 спортсменов.

8—13 июля. Международные соревнования по шахматам. Чолпон-Ата

Турнир проводится третий год. Медали разыгрываются в лично-командном зачете в пяти возрастных группах. В программе девять туров по швейцарской системе.



10—16 июля. Международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису. Стамбул (Турция)

Звание сильнейшего оспаривают более 60 мастеров ракетки из 20 стран, в том числе представитель Кыргызстана Эрбол Джумаев.

12—21 июля. Международная Олимпиада по интеллектуальным видам спорта. Пардубице (Чехия)

В программу, в числе прочих, включены состязания по тогуз-коргоолу. В этом виде выступает сборная Кыргызстана. В ее составе 16 спортсменов.

13—16 июля. Чемпионат Азии по дзюдо. Бишкек

Местные любители данного единоборства дождались: Кыргызстану доверили соревнования высокого уровня. Ведущие спортсмены континента борются за победу в нескольких весовых категориях в двух возрастных группах — среди кадетов и молодежи.

16—30 июля. Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт (Венгрия)

От Кыргызстана участвуют именитые пловцы Денис Петрашов, Кирилл Вайс и Дарья Таланова.