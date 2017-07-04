Чемпионат Кыргызстана по пятиборью: спортсменам жара не страшна!

Пятиборцев неспроста считают одними из самых выносливых спортсменов. Соревнуются даже в жару, демонстрируя недюжинную закалку. Накануне в Бишкеке они провели открытый турнир на Кубок Центральной Азии/чемпионат Кыргызстана.

За победу боролись 65 спортсменов из КР, Казахстана, Узбекистана и России. Этот год неолимпийский, поэтому география соревнований была не такой широкой. В 2016-м, например, на Кубок ЦА приезжали австралийцы — брат и сестра Макс и Хлоя Эспозито. Выступление у нас стало для них хорошей практикой перед поездкой на ОИ в Рио-де-Жанейро. В Кыргызстане Макс занял второе место, а на Олимпиаде — седьмое, а Хлоя и там, и там завоевала «золото». В этот раз их, увы, не было. Будем ждать в преддверии ОИ-2020!

В современное пятиборье входят плавание, фехтование, верховая езда, бег и стрельба. За каждый этап спортсменам начисляют очки, которые суммируются. Провалив или пропустив хотя бы один этап, почти лишаешься шансов на медаль.

Плавательный этап, пожалуй, был самым простым — он проходил в бассейне «Дельфин» в комфортных условиях и не занял много времени. Фехтование — уже сложнее. Надо несколько часов подряд махать шпагой, стараясь уколоть как можно больше оппонентов.

Верховая езда — наиболее зрелищный и трудный подвид пятиборья. Мало просто уметь кататься на коне. Необходимо в пределах отведенного времени преодолеть на нем массу препятствий. Атлеты выбирают лошадь путем жеребьевки, и многое зависит от того, кто им достанется. На ретивом скакуне даже молодой пятиборец способен пройти дистанцию без проблем. А со строптивым и олимпийский чемпион не справится. Кое-кто из участников упал с коня еще на разминке и отказался от старта на этом этапе. Некоторые рухнули в разгар выступления. Многие выступили блестяще.

Закрывал программу состязаний так называемый комбайн (не тот, что убирает урожай) — кроссовый бег, совмещенный со стрельбой. Раньше эти подвиды проводили отдельно, но потом их объединили. Стало интереснее — соревнования теперь напоминают биатлон, только без лыж. На дистанции четыре огневых рубежа. Стреляют пятиборцы из лазерного оружия. Глядя на это, понимаешь: будущее, которое много раз предсказывали голливудские блокбастеры, совсем рядом!

Перед турниром друзья-соперники из Южной Кореи уже не в первый раз пригласили ряд наших пятиборцев к себе на две недели на тренировочные сборы и это дело профинансировали. Поэтому в личном зачете Кубка ЦА в отсутствии большинства местных звезд (Темирлана Айтимбетова, Родиона Хрипченко, Екатерины Таревой и других) весь пьедестал почета среди мужчин, женщин и девушек заняли представители Казахстана. Среди юношей Ильяс Нурланов стал чемпионом, а Айдар Кенжебаев — серебряным призером.

В командном зачете среди мужчин трио Василий Лукьянов, Ильяс Нурланов и Илья Мягких взяло «бронзу». Женская команда в составе Алины Сингх, Олеси Альцевой и Зарины Кудайбердиевой также завоевала бронзовую награду. Среди юношей трио Василий Лукьянов, Ильяс Нурланов и Айдар Кенжебаев выиграло «золото». Среди девушек Зарина Кудайбердиева, АйданаТаласбаева и Татьяна Швайберова стали бронзовыми призерами.

Нынешний сезон для наших пятиборцев складывается успешно. Незадолго до Кубка ЦА они выступили на чемпионате Азии по биатлу и триатлу и выиграли восемь медалей. Впереди не менее важные турниры.

Ближайший пройдет 7—11 июля в Казахстане. Осенью в Бишкеке — мемориал Юрия Хоришко, в Японии — чемпионат Азии. На всех этих турнирах, а также на пяти-шести стартах, которые пройдут в первой половине следующего года, будут разыгрываться рейтинговые очки, необходимые для попадания на юношескую Олимпиаду-2018. Наши взрослые пятиборцы несколько ОИ пропустили, зато юноши там выступают всегда. В этот раз на участие в Играх претендуют два-три молодых атлета. Будем надеяться, государство оценит их перспективы и поддержит с поездками на отборочные турниры в дальнее зарубежье.