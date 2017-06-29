Пятиборцы из Кыргызстана завоевали восемь медалей на чемпионате Азии

Пятиборцы из Кыргызстана выиграли восемь медалей на чемпионате Азии. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент федерации данного вида спорта КР Валерий Новиков.

По его словам, в поселке Бурабай (Казахстан) прошел открытый чемпионат Азии по разновидностям пятиборья: биатлу и триатлу. Первый включает в себя плавание и бег, второй – плавание, бег и стрельбу. КР представили 22 спортсмена. На их счету по три золотые и серебряные и две бронзовые награды.

В состязаниях по биатлу в женской эстафете две медали высшего достоинства у Зарины Кудайбердиевой: в возрастной группе В она выступала в дуэте с Миленой Суриной, в группе С – с Айданой Таласбаевой. В смешанной эстафете Айдана Таласбаева стала чемпионкой в паре с Атаем Эркинбековым. «Состязания проходили и среди взрослых, и среди молодежи. Мы возили молодежь, и она хорошо себя показала», - отметил Валерий Новиков.