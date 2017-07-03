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Спорт

Кыргызстанцы выиграли 10 медалей в третий день чемпионата Азии по самбо

Кыргызстанцы выиграли 10 медалей в третий день чемпионата Азии по спортивному и боевому самбо. Об этом сообщает официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Континентальное первенство завершается сегодня, 3 июля, в городе Ташкенте (Узбекистан). Под занавес турнира наши бойцы завоевали по пять серебряных и бронзовых наград. На турнире по спортивному самбо среди юношей Эрнис Карапов (60 кг) и Шайлообек уулу Дастан (75 кг) стали серебряными призерами, а Адилет Букаев (48 кг) и Оразбек Алмазбеков (свыше 87 кг) – бронзовыми. Среди девушек Милена Султанова (52 кг) взяла «бронзу».

Среди молодежи Абдумалик кызы (52 кг) и Талантбек уулу Эрлан (100 кг) выиграли «серебро», а Кубанычбек уулу Азиз (74 кг) – «бронзу».

На турнире по боевому самбо Алайбек Умотов (68 кг) завоевал серебряную медаль, а Ханболот Маматов (52 кг) – бронзовую.

Напомним, в первый день чемпионата Азии сборная КР выиграла 12 медалей, во второй – семь. Таким образом, по итогам состязаний на ее счету 29 наград: две золотые, восемь серебряных и 19 бронзовых.
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