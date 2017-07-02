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Спорт

У кыргызстанцев еще семь медалей на чемпионате Азии по самбо

У кыргызстанцев еще семь медалей на чемпионате Азии по самбо, продолжающемся в городе Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщает официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Как отмечается, во второй день континентального первенства разыгран 21 комплект наград. На турнире по боевому самбо в весовой категории свыше 100 килограммов наш Абдимамат уулу Улан взял «золото», а в весе 62 кг Жоодарбек Сатикеев стал бронзовым призером. На турнире по спортивному самбо в весе 100 кг Павел Гончаров также выиграл «бронзу».

Среди молодежи Фархад Абжалиев (68 кг) завоевал серебряную награду, а Канатбек уулу Анарбек (90 кг) – бронзовую. Среди юношей Темирлан Керимкулов (87 кг) тоже стал серебряным призером, а Абай Карабаев (70 кг) - бронзовым.

Напомним, в первый день ЧА спортсмены из Кыргызстана выиграли 12 наград. 
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