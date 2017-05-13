Бегом по жизни: как проходил VI Международный иссык-кульский марафон

Международный иссык-кульский марафон Run the Silk Road становится в Кыргызстане одним из символов весны. Сегодня он прошел в шестой раз.

Состязания, посвященные памяти бронзового призера Олимпиады-1980 Сатымкула Джуманазарова, традиционно состояли из двух частей. В первый день на чолпон-атинском ипподроме прошел детский забег «Экиден со звездами». Участвовали 50 ребятишек (местные жители и отпрыски атлетов, приехавших на марафон) и звезды отечественного шоу-бизнеса. Время вечернее, а все равно очень тепло, и даже стометровку пробежать не так-то просто. А тут надо преодолеть аж 500 метров и передать эстафету товарищу по команде.

Среди болельщиков замечаю Маргариту Трифонову, занявшую на прошлогоднем марафоне второе место. Работает сурдопереводчиком в Кыргызском обществе слепых и глухих, от которого приехала солидная команда. «Завтра побегу 42 километра. Участвую каждый год с самого первого раза. И в команде есть ребята, которые приезжают несколько лет подряд. Выступление здесь — это самопреодоление. Укрепляется физическое здоровье, повышается уверенность в себе, появляется гордость, что закончил дистанцию. Молодежь потихоньку переключается на спорт. Занята полезным делом, а не сидит, уткнувшись в планшеты или телефоны, — отметила она. — В «Экидене» же участвует мой младший сын».

Ребята самоотверженно справились с задачей, и в конце никто не остался без подарка.

Видео с забега «Экиден со звездами»:

Основной старт назначили на утро. Борьба за победу шла на нескольких дистанциях — 42 км 195 метров (марафон), 21 км (полумарафон), 10 и 5 км. Участвовало более двух тысяч человек из 18 стран. Больше всего бегунов было на «десятке». Перед стартом одни разминались, другие уделили время психологическому настрою… Кое-кто впервые увидел ипподром воочию и признавался, что тот превзошел их ожидания.

В толпе немало знакомых лиц. Скромно стоят в сторонке участники Олимпийских игр-2016, супруги Илья Тяпкин и Мария Коробицкая.

— Наверное, таких сильных участников, как вы, на здешнем марафоне еще не было?!

— По составу участников самым сильным был первый марафон; я в тот раз бежал пять километров. На третьем марафоне я бежал на главной дистанции и стал третьим. Тогда же был установлен рекорд иссык-кульского марафона — 2 часа 18 минут. Вряд ли его кто-то превзойдет! — смеется Илья Тяпкин.

Выяснилось, что неделей ранее они с Марией Коробицкой участвовали в Пражском марафоне. «Супруга выполнила норматив на чемпионат мира, а мне по времени чуть-чуть не хватило. Для первого старта в этом году результат нормальный, — отметил Илья Тяпкин. — Сегодня — больше как тренировка. Посмотрим, как пойдет. Если состояние будет хорошим, постараемся победить. Приехали сюда вчера ночью. Не знали, адаптировался ли организм и будем ли участвовать. Подали заявку в последний момент».

А вон герой одной из наших публикаций, бронзовый призер чемпионата Азии по паратриатлону Жалалдин Абдувалиев. После успеха на ЧА, говорит, несколько дней отдыхал дома в Джалал-Абадской области. «Сегодня побегу вместе с тренером Андреем Ханадеевым 21 километр», — поведал самоотверженный спортсмен, продолжающий доказывать, что при желании отсутствие зрения не помеха спорту.

Многие приезжают не первый год. Знают друг друга, братаются. А некоторые знакомятся и становятся друзьями. «Вы в каком пансионате? Давайте после забега встретимся, отметим этот праздник спорта!» — говорит один парень каким-то девчатам.

Наставник сборной КР по современному пятиборью Виктор Мальцев доволен: его подопечные каждый год участвуют в марафоне. В 2016-м, к примеру, Алина Меремьянина победила в забеге на 21 км. В этот раз приехало шесть пятиборцев. «Это для них хороший опыт и практика. Одно соревнование заменяет 10 тренировок», — сообщил Виктор Мальцев.

«Мне 65 лет, я из Караганды. Зовут Заманбек Толотай. 25 лет проработал шахтером, сейчас на пенсии, — бодро отрапортовал поджарый мужчина. — Побегу здесь в шестой раз, а всего это будет мой 61-й марафон в жизни. Все здорово. Организаторам — огромное спасибо. А какой народ вокруг доброжелательный! Участие в этом марафоне — общение с природой и людьми. Движение — это жизнь. Хочешь быть здоровым, красивым, умным — бегай!».

Наконец, забег стартовал. Бок о бок бежали профессионалы и любители, стар и млад. А кое-кто мчался, везя ребенка в коляске! Даже подготовленным атлетам в такую жару бегать непросто, а что говорить о любителях, коих тут большинство? Важно умело распределить силы по всей дистанции. Благо, на дистанции было несколько точек, где участники могли попить и чуть-чуть подкрепиться.

Уморившись, некоторые перешли на медленный бег, а часть дистанции и вовсе преодолели пешком. Обмороков, как в прошлом году, я не видел.

— Не жалеете, что решили участвовать?

— Нет, что вы?! Будет, что вспомнить! — поведал один обессилевший бегун после финиша.

Благодаря переносу точки старта и финиша состязаний на ипподром, уровень их организации ощутимо вырос. В 2016-м участники стартовали и финишировали возле одного санатория. Завершив забег, скапливались на тротуаре на солнцепеке, не зная, где примоститься, или уходили в здание. А теперь спокойно сидели на трибунах в тени и болели за товарищей.

Подпортили впечатление две вещи: перекопанная местами трасса и машины, которые, пусть и в сопровождении патрульных (иногда и без), ездили по ней, поднимали пыль и дымили.

На основной дистанции (42 км) среди мужчин победил… Илья Тяпкин, среди женщин — Мария Коробицкая. Участие таких профи нашему марафону только на пользу. Вот бы еще иностранцев крепких привлечь, в частности африканцев, славящихся скоростью и выносливостью.

Видео марафонского забега:

Марафон — дело полезное. Участники приезжают не только на забег. Останавливаются в центрах отдыха, ходят в магазины, сауны, бассейны… Чем популярнее будут состязания, тем сильнее будет ощущаться их позитивное влияние на экономику региона. Потому хочется, чтобы темпы роста числа бегунов возрастали. Для сравнения, на крупнейших зарубежных марафонах выступают по 30–50 тысяч человек. На алматинском марафоне-2017, который также прошел в шестой раз, стартовало около 15 тысяч человек. При умелой пиар-кампании в зарубежных СМИ можно ежегодно увеличивать количество бегунов на нашем забеге в геометрической прогрессии.