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Спорт

Кыргызстанцы выиграли две медали на чемпионате Азии по паратриатлону

Кыргызстанцы выиграли две медали на чемпионате Азии по паратриатлону. Об этом сообщает сайт международного союза данного вида спорта.

Как отмечается, соревнования проходят 29—30 апреля на Филиппинах. В категории PTS4 Men участвовали семь спортсменов, в том числе кыргызстанец Нурбек Тойчубаев. Победителем стал Уда Хидеки (Япония) — 1 час 10 минут 45 секунд. Тойчубаев занял второе место — 1 час 15 минут.

В категории PTSVI Men было пять участников. Жалалдин Абдувалиев, выступавший в связке с Канатом Келсинбековым, занял третье место.
Ссылка: https://24.kg/sport/50878/
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