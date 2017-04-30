Кыргызстанцы выиграли две медали на чемпионате Азии по паратриатлону. Об этом сообщает сайт международного союза данного вида спорта.

Как отмечается, соревнования проходят 29—30 апреля на Филиппинах. В категории PTS4 Men участвовали семь спортсменов, в том числе кыргызстанец Нурбек Тойчубаев. Победителем стал Уда Хидеки (Япония) — 1 час 10 минут 45 секунд. Тойчубаев занял второе место — 1 час 15 минут.

В категории PTSVI Men было пять участников. Жалалдин Абдувалиев, выступавший в связке с Канатом Келсинбековым, занял третье место.