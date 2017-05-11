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Спорт

Самат Ширдаков — бронзовый призер чемпионата Азии по греко-римской борьбе

Кыргызстанец Самат Ширдаков стал бронзовым призером чемпионата Азии по греко-римской борьбе. Об этом сообщил официальный сайт Объединенного мира борьбы.

По его данным, континентальное первенство стартовало 10 мая в городе Нью-Дели (Индия). Медали разыгрывались в весовых категориях 66, 75, 80, 98 и 130 килограммов. В весе 66 кг Нурбек Абдуганиев проиграл в первом круге и занял восьмое место. В категории 75 кг Бурго Бейшалиев уступил дважды и стал десятым. В весе 98 и 130 кг кыргызстанцев не было.

В категории 80 кг участвовали девять человек. Самату Ширдакову для завоевания «бронзы» хватило двух схваток. В первой он проиграл представителю Ирана Рамину Солтанмораду Тахерисартангу, а во второй был сильнее Данияла Гаджиева (Казахстан).

ЧА продолжится сегодня. Борцы греко-римского стиля определят лучших еще в трех категориях. На ковер выйдут кыргызстанцы Калы Сулайманов (59 кг), Нургазы Асангулов (71 кг) и Аскат Бейшебеков (85 кг). Также начнутся состязания по женской борьбе.

Схватка за третье место в весе 80 кг с участием Самата Ширдакова:
Ссылка: https://24.kg/sport/51416/
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