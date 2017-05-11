Кыргызстанец Самат Ширдаков стал бронзовым призером чемпионата Азии по греко-римской борьбе. Об этом сообщил официальный сайт Объединенного мира борьбы.
По его данным, континентальное первенство стартовало 10 мая в городе Нью-Дели (Индия). Медали разыгрывались в весовых категориях 66, 75, 80, 98 и 130 килограммов. В весе 66 кг Нурбек Абдуганиев проиграл в первом круге и занял восьмое место. В категории 75 кг Бурго Бейшалиев уступил дважды и стал десятым. В весе 98 и 130 кг кыргызстанцев не было.
В категории 80 кг участвовали девять человек. Самату Ширдакову для завоевания «бронзы» хватило двух схваток. В первой он проиграл представителю Ирана Рамину Солтанмораду Тахерисартангу, а во второй был сильнее Данияла Гаджиева (Казахстан).
ЧА продолжится сегодня. Борцы греко-римского стиля определят лучших еще в трех категориях. На ковер выйдут кыргызстанцы Калы Сулайманов (59 кг), Нургазы Асангулов (71 кг) и Аскат Бейшебеков (85 кг). Также начнутся состязания по женской борьбе.
Схватка за третье место в весе 80 кг с участием Самата Ширдакова: