Кыргызстанец Самат Ширдаков стал бронзовым призером чемпионата Азии по греко-римской борьбе. Об этом сообщил официальный сайт Объединенного мира борьбы.

По его данным, континентальное первенство стартовало 10 мая в городе Нью-Дели (Индия). Медали разыгрывались в весовых категориях 66, 75, 80, 98 и 130 килограммов . В весе 66 кг Нурбек Абдуганиев проиграл в первом круге и занял восьмое место. В категории 75 кг Бурго Бейшалиев уступил дважды и стал десятым. В весе 98 и 130 кг кыргызстанцев не было.

В категории 80 кг участвовали девять человек. Самату Ширдакову для завоевания «бронзы» хватило двух схваток. В первой он проиграл представителю Ирана Рамину Солтанмораду Тахерисартангу, а во второй был сильнее Данияла Гаджиева (Казахстан).

ЧА продолжится сегодня. Борцы греко-римского стиля определят лучших еще в трех категориях. На ковер выйдут кыргызстанцы Калы Сулайманов ( 59 кг ), Нургазы Асангулов ( 71 кг ) и Аскат Бейшебеков ( 85 кг ). Также начнутся состязания по женской борьбе.