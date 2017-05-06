Всемирный день легкой атлетики: как в Бишкеке поздравляли королеву спорта

Легкую атлетику неспроста называют королевой спорта. В Кыргызстане в последнее время легкоатлетический бум: растет число любителей бега, повышаются результаты профессионалов на международной арене.

Для наших легкоатлетов сезон-2017 богат событиями: только на май намечено два крупных международных старта. Еще успевают проводить турниры у себя! Накануне отметили Всемирный день легкой атлетики.

Фото ИА «24.kg». Соревнования по тройному прыжку в рамках турнира в честь Всемирного дня легкой атлетики

На ежегодный праздничный турнир собралось около 550 спортсменов из всех регионов страны. В программу традиционно вошли забеги на короткие и средние дистанции, прыжки в длину и высоту, якутские прыжки, тройной прыжок, толкание ядра и даже метание копья. Последним видом у нас пока занимаются немногие, и представлен он далеко не на всех турнирах. Результаты наших копьеметателей далеки от рекордных, но в старании им не откажешь.

Фото ИА «24.kg». Метание копья

Это один из первых крупных турниров по легкой атлетике в 2017-м, проходящих не в помещении, а на улице. «Выступил в предварительном забеге, и теперь у меня «окно» — два часа. Болею за земляков-бишкекчан», — рассказал один атлет. И таких зрителей на трибунах полно. Азартно поддерживают товарищей по команде, и те не подводят — выкладываются по полной. У всех приподнятое настроение.

«Побежим на дистанции 800 метров, — сообщили две молодые участницы. — Приехали с Иссык-Куля. Там шикарные условия для занятий легкой атлетикой. Бегаем не только на тренировках, а постоянно. Даже в магазин».

Фото ИА «24.kg». Забег на 100 метров

Здесь же неутомимый Иван Щербаков — генсек федерации и один из главных вдохновителей развития легкой атлетики в Кыргызстане.

«Мы довольны тем, сколько участников привлекли эти состязания. Это показатель того, что тренеры в регионах активизировались, — сказал ИА «24.kg» Иван Щербаков. — Да и вообще сезон складывается для нас неплохо. Из недавних успехов — победы на состязаниях в Ташкенте, Душанбе и Алматы».

Фото ИА «24.kg». Участницы забега на 400 метров

Он отметил, что на Исламские игры солидарности, которые пройдут 12–22 мая в Баку, отправятся семь бегунов из Кыргызстана. Среди них такие звезды, как Дарья Маслова и Виктория Полюдина. Сейчас команда находится на сборах в Джалал-Абаде. А вот пятеро участников молодежного чемпионата Азии, который состоится 20–23 мая в Бангкоке, на праздничном турнире стартовали. Для них он стал одним из решающих этапов подготовки к ЧА.

И в Азербайджане, и в Таиланде у кыргызстанцев есть шансы на медали. В Бишкеке же следующий крупный турнир состоится в середине июня: участники поспорят за призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой.

Среди мужчин на дистанциях 100 и 200 метров лучшим стал Жамал Мусаев, 400 метров — Кирилл Сарасов, 400 метров с барьерами — Алексей Щавелев. В беге на 800 метров победил Алмазбек Казибеков, 1500 метров — Баястан Максатбек уулу, 5000 метров — Шербото Асанкожоев. В прыжке в длину лучшим стал Якуб Хизрау, в высоту — Бексултан Парпибаев, в толкании ядра — Иван Иванов. В эстафете 4×100 победила сборная Бишкека.

Среди женщин в беге на 100 и 200 метров первенствовала Айчурек Айбекова, 100 метров с барьерами — Ангелина Тяпова, 400 и 800 метров — Нуржамал Абдалимова, 400 метров с барьерами — Гульдана Босалиева. В беге на 1500 метров победила Алиса Мурзабек кызы, 5000 метров — Алина Гасанова. В эстафете лучшими стали иссык-кульские бегуньи.

Результаты атлетов могли бы быть лучше, и прогрессировали бы те гораздо быстрее, если бы на стадионе имени Д.Омурзакова заменили легкоатлетическую дорожку. Нынешней скоро 20 лет, и разумные сроки она давно отслужила. Хвала тренерам: в таких условиях они умудряются воспитывать неплохих атлетов.