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Спорт

Легкоатлеты из Кыргызстана выиграли три «золота» на соревнованиях в Алматы

Легкоатлеты из Кыргызстана выиграли три «золота» на чемпионате Казахстана, завершившемся накануне в городе Алматы. Об этом ИА «24.kg» сообщил генеральный секретарь федерации данного вида спорта КР Иван Щербаков.

По его словам, в состязаниях участвовали более 400 спортсменов из разных регионов Казахстана. Нашу страну представили четыре человека, каждый из которых завоевал хотя бы одну медаль.

Две награды высшего достоинства у Татьяны Рыбаковой (на дистанциях 200 и 400 метров). Одно «золото» у Кирилла Сарасова (400 метров). В беге на 200 метров Сарасов стал вторым, а Илья Бетюк — третьим. На дистанции 1,5 тысячи метров Михаил Солошенко занял второе место. «Мы довольны результатом нашей молодежи, — отметил Иван Щербаков. — Ближайший турнир стартует 4 мая в Бишкеке и будет посвящен Всемирному дню легкой атлетики».
Ссылка: https://24.kg/sport/51054/
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