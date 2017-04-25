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Спорт

Глава Агентства спортивных судей РФ вступился за бойца из Кыргызстана

Глава Агентства спортивных судей России вступился за бойца из Кыргызстана Дастана Шаршеева. Игорь Демидов на канале YouTube опубликовал свое обращение к руководству лиги TNA по поводу ситуации с кыргызстанским спортсменом.

Он призвал TNA создать комиссию из судей из разных стран, вынести справедливое решение и разобраться с судейской бригадой, обслуживавшей бой Шаршеева с российским спортсменом.

Игорь Демидов также обратился к Дастану Шаршееву и призвал бойца и его тренера быть более корректными и решать все вопросы в юридической плоскости. Он назвал выступление спортсмена из КР эмоциональным.

Касаясь действий рефери, Игорь Демидов отметил, что «Здесь нужно рассмотреть тот факт, что сам рефери начал говорить дискредитирующие слова по национальному признаку. То, что якобы у него будет депортация из-за непослушания. Здесь, я думаю, лиге TNA необходимо разобраться в судейской бригадой, кто у них работает».

Напомним, по итогам боя, не согласившись с решением судей, Дастан Шаршеев отказался уходить с ринга. Тогда рефери пригрозил ему депортацией.

Позже Дастан Шаршеев прокомментировал этот скандальный поединок.
Ссылка: https://24.kg/sport/50501/
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