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Спорт

Боец из Кыргызстана рассказал подробности скандального боя с его участием

Боец из Кыргызстана Дастан Шаршеев рассказал подробности скандального боя с его участием.

«Я участвовал в чемпионате мира — «Кубке Татнефти» в Казани. Моим соперником был двукратный чемпион мира Антон Калинин. В третьем раунде я отправил его в нокдаун. А по правилам этого ЧМ тот, кто отправляет в нокдаун, выигрывает весь бой. Далее был экстрараунд — я выиграл его «в одни ворота». Но, к сожалению, победу мне не дали, — отметил Дастан Шаршеев. — Потом вызвали полицию. Допрашивали, оказывали психологическое давление».

«Это всемирный, авторитетный турнир, где дерутся лучшие бойцы. Мне было так стыдно! Это для них позорище. Но я отстоял свои честь и достоинство, не сдавался до конца. Пришлось уйти с этого турнира. Подали апелляцию. Не знаю, рассмотрят ли ее», — сказал он ИА «24.kg».

«Мы должны показывать, что бойцы не просто приезжают сюда драться, а с уважением относятся к своему сопернику и своим зрителям. Это тоже очень важно. Каждый боец должен держать под контролем свои эмоции. В противном случае здесь будет бардак», — сказал в интервью, опубликованном на канале турнира на YouTube, главный судья соревнований Василий Аптукаев.

Напомним, по итогам боя, не согласившись с решением судей, Дастан Шаршеев отказался уходить с ринга. Тогда рефери пригрозил ему депортацией.
Ссылка: https://24.kg/sport/50272/
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