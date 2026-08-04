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Спорт

В Кыргызстане построят первый боксерский зал IBA

В Кыргызстане построят первый боксерский зал Международной ассоциации бокса. Об этом сообщил президент IBA Умар Кремлев.

из интернета
Фото из интернета. Президент IBA Умар Кремлев

Новый спортивный объект назовут в честь заслуженного тренера Бейсенбека Сабатарова.

Как отмечается в сообщении, решение принято в знак признания его многолетнего вклада в развитие кыргызстанского бокса и подготовку чемпионов мира.

Где именно построят зал и когда его планируют открыть, пока не сообщается.

Международная ассоциация бокса (IBA) 

Международная спортивная организация, проводящая чемпионаты мира и другие соревнования по боксу среди мужчин и женщин. Ее президентом является россиянин Умар Кремлев. Впервые он избран главой организации, которая тогда называлась AIBA, в декабре 2020 года, а в мае 2022-го получил новый мандат.

До этого Умар Кремлев возглавлял Федерацию бокса России и занимал руководящие посты в AIBA. При нем ассоциация сменила название на IBA и увеличила призовые на крупных международных турнирах.

В июне 2023 года Международный олимпийский комитет лишил IBA признания, сославшись на нерешенные вопросы в сферах управления, финансов и судейства. Поэтому IBA не отвечает за олимпийские турниры по боксу. Организация оспаривает претензии МОК и продолжает проводить собственные чемпионаты и другие соревнования.
Ссылка: https://24.kg/sport/384109/
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