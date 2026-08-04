В Кыргызстане построят первый боксерский зал IBA

В Кыргызстане построят первый боксерский зал Международной ассоциации бокса. Об этом сообщил президент IBA Умар Кремлев.

Фото из интернета. Президент IBA Умар Кремлев

Новый спортивный объект назовут в честь заслуженного тренера Бейсенбека Сабатарова.

Как отмечается в сообщении, решение принято в знак признания его многолетнего вклада в развитие кыргызстанского бокса и подготовку чемпионов мира.

Где именно построят зал и когда его планируют открыть, пока не сообщается.