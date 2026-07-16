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Спорт

ЧМ-2026. Суперкомпьютер Opta назвал имя главного фаворита предстоящего финала

Суперкомпьютер статистической платформы Opta Sports назвал сборную Испании фаворитом финала чемпионата мира по футболу − 2026.

По оценке искусственного интеллекта, вероятность победы испанцев составляет 56,37 процента, а шансы действующих чемпионов мира сборной Аргентины оцениваются в 43,69 процента.

Напомним, испанцы впервые с 2010 года вышли в финал мирового первенства, тогда команда стала чемпионом.

Аргентинцы сохраняют шансы стать первой сборной после Бразилии 1962 года, которая сумеет защитить титул чемпионов мира.

Решающий матч состоится 19 июля.
Ссылка: https://24.kg/sport/381904/
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