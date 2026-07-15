ЧМ-2026. После победы над Францией Испания выходит в финал мундиаля

Испания обыграла Францию в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:0 и теперь встретится в финале с победителем пары Англия — Аргентина.

На 22-й минуте пенальти забил Оярсабаль, а защитник сборной Франции Люка Динь сфолил на испанском нападающем Ламине Ямале, и гол Порро на 58-й минуте повысил шансы Испании на победу.

Перед матчем эксперты говорили, что на этом ЧМ у французов — лучшие игроки, а у испанцев — лучшая команда, и, скорее всего, Испания будет играть от обороны, сдерживая французскую атаку.

Но уже к середине первого тайма стало понятно, что команда Луиса де ла Фуэнте играет более вариативно, владеет мячом, а Франция проводит свой худший тайм на этом турнире.

Испания и Франция — одни из сильнейших европейских сборных. На ЧМ-2026 испанцы приехали в статусе действующих чемпионов Европы и второй команды мирового рейтинга.

Франция занимает третью строчку рейтинга и могла стать лишь третьей сборной в истории чемпионатов мира, которой удалось выйти в три финала подряд. Ранее это удавалось Германии в 1982, 1986 и 1990 годах, а также Бразилии в 1994, 1998 и 2002 годах.