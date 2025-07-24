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Спорт

В Кыргызстане появится федерация поло

В Кыргызстане появится федерация поло. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

Он отметил, что во время конных соревнований Gallops прошли показательные игры по поло. Этот вид спорта понравился кыргызстанцам.

«Прошло первое собрание вместе с нашими иностранными друзьями, и мы учреждаем национальную федерацию поло. Мы будем просить, чтобы нас присоединили к международным федерациям», — сказал Эдиль Байсалов.

Он добавил, что Госагентство физической культуры закупит клюшки, мячи, в том числе и в регионы.
Ссылка: https://24.kg/sport/337418/
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