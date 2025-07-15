UFC представила официальный постер турнира с участием соперников Казахстан — Кыргызстан.

Фото UFC

Международная спортивная организация, которая проводит бои по смешанным видам единоборства (ММА) опубликовала постер турнира UFC Fight Night в Шанхае.

Турнир в Китае состоится 23 августа. Его возглавят полутяжеловесы Джонни Уокер и Миньян Джан. Главным событием вечера станет битва бывшего чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга и экс-претендента на титул в полулегком весе Брайана Ортеги.

Помимо этого в Шанхае состоится первое в истории UFC противостояние между Казахстаном и Кыргызстаном. Дияр Нургожай и Уран Сатыбалдиев сойдутся в октагоне, чтобы реабилитировать свои проигрыши в первых поединках.

Напомним, в ночь на 6 апреля кыргызстанец проиграл свой дебютный бой в UFC.