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Спорт

Кыргызстанец Уран Сатыбалдиев проиграл свой дебютный бой в UFC

Кыргызстанец Уран Сатыбалдиев проиграл свой дебютный бой в UFC.

В Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 65. В рамках предварительного карда свой дебютный бой в UFC провел представитель КР Уран Сатыбалдиев, который встретился со словенцем Мартином Будаем.

UFC
Фото UFC. Кыргызстанец Уран Сатыбалдиев проиграл свой дебютный бой в UFC

Бой продлился все три раунда и завершился победой представителя Словении единогласным решением судей.

Уран Сатыбалдиев потерпел свое первое поражение в смешанных единоборствах. Ранее он одержал восемь побед. Кыргызстанец уступил в поединке 15-му номеру рейтинга тяжеловесов Мартину Будаю.

По окончании трех раундов все судьи единогласно отдали победу Мартину Будаю с одинаковым счетом 29:28.
Ссылка: https://24.kg/sport/325029/
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