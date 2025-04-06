Кыргызстанец Уран Сатыбалдиев проиграл свой дебютный бой в UFC.

В Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 65. В рамках предварительного карда свой дебютный бой в UFC провел представитель КР Уран Сатыбалдиев, который встретился со словенцем Мартином Будаем.

Фото UFC. Кыргызстанец Уран Сатыбалдиев проиграл свой дебютный бой в UFC

Бой продлился все три раунда и завершился победой представителя Словении единогласным решением судей.

Уран Сатыбалдиев потерпел свое первое поражение в смешанных единоборствах. Ранее он одержал восемь побед. Кыргызстанец уступил в поединке 15-му номеру рейтинга тяжеловесов Мартину Будаю.

По окончании трех раундов все судьи единогласно отдали победу Мартину Будаю с одинаковым счетом 29:28.