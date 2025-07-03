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Спорт

Определились соперники сборной Кыргызстана по групповому этапу CAFA Nations Cup

Состоялась жеребьевка международного футбольного турнира CAFA Nations Cup-2025. Сборная Кыргызстана попала в группу «А», где сыграет против команд Узбекистана, Туркменистана и Омана. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

Всего в турнире примут участие восемь сборных: Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Оман, Иран, Малайзия, Таджикистан и Афганистан.

футбольного союза
Фото футбольного союза. Определились соперники сборной Кыргызстана по групповому этапу CAFA Nations Cup-2025

Турнир пройдет с 29 августа по 8 сентября в городах Душанбе (Таджикистан) и Ташкенте (Узбекистан).

CAFA Nations Cup проводится под эгидой Центральноазиатской футбольной ассоциации и собирает сильнейшие национальные команды региона.
Ссылка: https://24.kg/sport/335104/
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